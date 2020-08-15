كشف ملابسات العثور على جثة سائق داخل مخزن ببورسعيد

في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة الزهور بمديرية أمن بورسعيد من أحد الأشخاص "حداد - مقيم بدائرة القسم" بعثوره على جثة "سائق - مقيم بدائرة قسم شرطة المناخ" داخل المخزن الخاص به - كائن بمنطقة التعاونيات دائرة القسم - والعثور على حبل متدلي من ماسورة مياه أعلى الجثة ومقعد به حبل من نفس النوع.

توصلت تحريات فرق البحث برئاسة قطاع الأمن العام ومشاركة إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن بورسعيد إلى قيام المبلغ بالاشتراك مع "3 عاطلين" باصطحاب المجني عليه للمخزن المشار إليه واحتجازه به.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وضبطهم عدا أحدهم، وبمواجهتهم اعترفوا باحتجاز المجني عليه بالاشتراك مع المتهم الهارب، وقرر المبلغ بسابقة تحصل المجني عليه من شقيقه وأحد المتهمين على "مبلغ 180 ألف جنيه" لاستثمارها في مجال تجارة العملة مقابل أرباح إلا أنه لم يفي بذلك ورفض رد المبلغ، وبتاريخ الواقعة قام المُبلغ وأحد المتهمين باستدراج المجني عليه للمخزن المشار إليه واستعانا بالمتهمين الآخرين وقاموا بإيثاق يديه وقيده بالمقعد للضغط عليه لرد المبلغ وإنصرفوا ولدى عودته صباحا اكتشف انتحاره عقب تمكنه من فك قيده فقام بإنزاله، بمواجهة المتهمين الآخرين أيدا ما جاء باعترافات المتهم الأول.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجاري تكثيف الجهود لضبط المتهم الهارب.