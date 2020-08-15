"البيئة" تخفض رسوم المحميات 50% وتعلن طرحها للاستثمار

أعلنت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، الموافقة على تشكيل لجنة فنية لتلقي وبحث العروض الفنية والمالية للاستثمار في المحميات، في ضوء الموافقة على طرح الاستثمارات لبعض الأنشطة في نطاق المحميات الطبيعية وفقا للقوانين واللوائح المعمول بها.

وأشار إلى أنه جرى إرجاء تحصيل الرسوم لمناطق الإدارة البيئية وتخفيض الرسوم المقررة بنسبة 50% حتى شهر مارس 2021، نظرا للظروف الحالية التي يمر بها القطاع السياحي بسبب فيروس كوفيد 19، وتوقف حركة السياحة بشكل كامل وتطبيق حزم من السياسات التحفيزية للعاملين بقطاع السياح.

جاء ذلك خلال ترأسها الاجتماع الـ 54 لمجلس إدارة جهاز شؤون البيئة، لمناقشة عدد من الملفات البيئية المهمة وذلك عبر تقنية الفيديو كونفرانس بحضور الدكتورة إيناس أبو طالب الرئيس التنفيذي لجهاز شؤون البيئة وأعضاء المجلس.

وأكدت وزيرة البيئة أن الاجتماع ناقش توصيات اللجنة الفنية، لمراجعة تقارير الأداء البيئي للشركات المتداولة والمستخدمة للفحم الحجري والبترولي، حيث جرى الموافقة على تجديد التصريحات للشركات المتوافقة من الناحية البيئية، على أن تعد اللجنة الفنية نموذجا بالضوابط الخاصة بفترات السماح للتصاريح المشروطة (3 أشهر) و(6 أشهر) الصادرة لتلك الشركات وعرضه على المجلس خلال الاجتماع المقبل.