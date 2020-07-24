فرض رسوم على زيارة المحميات تثير مشكلة بالسياحة البحرية بالبحر الأحمر

رفض أصحاب المراكب السياحية ومراكز الغوص بالبحر الأحمر، قرار وزيرة البيئة، بتخفيض رسوم زيارة المحميات إلى 50% حتى مارس المقبل، مطالبين بإلغاء الرسوم بشكل نهائي، حتى تجاوز أزمة فيروس كورونا، واستعادة الحركة السياحية عافيتها، في ظل ضعف الإقبال السياحي.

ورفضت مراكز الغوص وأصحاب المراكب السياحية، قرار وزيرة البيئة بتخفيض رسوم الزيارة للمحميات للنصف، في الظروف الصعبة التي تمر بها السياحة، وطالبت بتأجيل تنفيذ قرار الرسوم لحين تعافي السياحة واسترداد السياحة البحرية عافيتها وذلك تشجيعا لعودة السياحة الخارجية للمدن المصرية والتي تلقى منافسة مع مدن سياحية عالمية أخرى.

وقال أحمد بيجو، منظم رحلات بحرية بالغردقة، إن استمرار العمل بتحصيل رسوم زيارة المحميات من مراكز الغوص وملاك اللنشات البحرية، سيترك أثر سلبي على السياحة البحرية، وبالتالى ستصبح التكلفة خارج القدرات فى التغطية، وسيضر ذلك بالقطاع السياحي المصري، الذي يلقى منافسة قوية مع أسواق سياحية أخرى.

وانتقد عصام على الخبير السياحي بالبحر الأحمر فى تصريحات صحفية، العمل بهذا القرار في الوقت الحالي، مؤكدا أن القطاع السياحي البحري، سيتأثر من هذه القرارات فى ظل انخفاض أعداد السائحين.

وبالتالى سيحدث كساد فى المجال، فنوعية السائح القادمة إلى المدن المصرية هذه الفترة لا تتناسب مع تطبيق هذه القرارات وكان من الأفضل، تأجيل تنفيذ القرار حتى تستعيد الحركة السياحية معدلاتها الطبيعية.

كانت أصدرت وزيرة البيئة، قرار رقم 129 لسنة 2020، يقضي بإجراءات تحفيزية للمساعدة في استعادة النشاط البحري بالقطاع السياحي في الظروف الراهنة، وتقضي تخفيض رسوم زيارات المحميات البحرية في كل من محافظتي جنوب سيناء والبحر الأحمر.

وإرجاء تطبيق القرار 204 لسنة 2019، على مناطق الإدارة البيئة حتى نهاية مارس 2021، لحين انتظام عودة السياحة، والمتوقع أول إبريل 2021، على أن تقوم المنشآت التي تسير رحلات بمناطق الإدارة البيئية بتقديم إخطار لإدارة المحمية التابعة لها موضحا به أعداد الزوار ومناطق الزيارة.

- تخفيض الرسوم المقررة على الأفراد بموجب القرار 204 لسنة 2019 بنسبة 50% لجميع الرحلات اليومية للمحميات بمحافظتي جنوب سيناء والبحر الأحمر- دون السفاري- حتى نهاية مارس 2021 لحين انتظام عودة السياحة والمتوقع أول إبريل 2021.

- تخفيض الرسوم المقررة بموجب القرار 204 لسنة 2019 بنسبة 50% على لنشات الرحلات اليومية من سداد رسوم المحميات المقررة حتى نهاية مارس 2021 لحين انتظام عودة السياحة والمتوقع أول ابريل 2021.

- يحصل رسم زيارة إسبوعيا مجمع بقيمة 40 دولارا لكل فرد بالنسبة لرحلات السفاري بالبحر الأحمر وجنوب سيناء، ويشمل هذا الرسم المجمع الرسوم المقررة على الوحدات البحرية المنصوص عليها في البنود من بند 8 إلى البند 12 من المادة الأولي من القرار 204 لسنة 2019.