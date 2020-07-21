تخفيض 50٪ من رسوم المحميات الطبيعية بجنوب سيناء حتى تجاوز أزمة كورونا

أصدرت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، قرارا بتخفيض رسوم زيارات المحميات البحرية في جنوب سيناء، كإجراء تحفيزي للمساعدة في استعادة النشاط في ظل انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد، بحسب الدكتور نبيل فضل الله، رئيس غرفة سياحة الغوص والأنشطة البحرية بالمحافظة.

وأضاف رئيس غرفة سياحة الغوص والأنشطة البحرية، في تصريح له اليوم الثلاثاء، أنه بموجب هذا القرار يجرى إرجاء تطبيق القرار رقم (204) لسنة 2019، على مناطق الإدارة البيئية، حتى نهاية مارس 2021 ولحين انتظام عودة السياحة، والمتوقع عودتها في أول أبريل العام المقبل، على أن تقدم المنشآت التي تنظم رحلات في مناطق الإدارة البيئية إخطارًا لإدارة المحمية التابعة لها موضحًا به أعداد الزوار ومناطق الزيارة.

كما يتضمن القرار تخفيض الرسوم المقررة علي الأفراد بنسبة 50٪ لجميع الرحلات اليومية لمحميات جنوب سيناء والبحر الأحمر دون السفاري، حتى نهاية مارس 2021، ولحين انتظام عودة السياحة.

وأوضح رئيس غرفة سياحة الغوص والأنشطة البحرية، أنه سيجري تحصيل رسوم زيارة أسبوعي مجمع بقيمة 40 دولار، لكل فرد بالنسبة لرحلات السفاري بالبحر الاحمر وجنوب سيناء. وتشمل هذه الرسوم مجمع الرسوم المقررة على الوحدات البحرية المنصوص عليها في البنود من بند 8 إلى البند 12 من المادة الأولى من القرار 204 لسنة 2019.