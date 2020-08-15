3 لقاءات مهمة لـ"مدبولي" في الخرطوم اليوم

يعقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، 3 لقاءات هامة مع كبار المسؤولين السودانيين خلال زيارته للعاصمة السودانية الخرطوم، اليوم، يبدأها بعد قليل بجلسة المباحثات المشتركة بين الوفد المصري رفيع المستوى، ونظرائهم من الجانب السوداني، وذلك بمقر مجلس الوزراء السوداني.

يشارك في المباحثات عدد من الوزراء والمسؤولين ممثلي الوزارات والجهات المعنية في البلاد، ونظرائهم السودانيين، من بينهم الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والري، والدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، والدكتورة نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة.

ومن المقرر أن يتوجه "مدبولي"، عقب انتهاء المباحثات المشتركة مع رئيس الوزراء السوداني، إلى "بيت الضيافة"، ليلتقي الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، ثم يتوجه إلى القصر الجمهوري السوداني، ليلتقي النائب الأول لرئيس مجلس السيادة الفريق أول محمد حمدان دقلو.

تأتي تلك الزيارة في إطار حرص الحكومة المصرية على تعزيز أوجه التعاون المشترك مع دولة السودان الشقيقة، وبحث الملفات ذات الاهتمام المشترك بين الجانبين، ومن بينها "السد الإثيوبي".

وقال مصدر مطلع، فضَّل عدم ذكر اسمه، في وقت سابق لـ"الوطن"، إن ملف "السد الإثيوبي" يفرض نفسه على محادثات مسؤولي البلدين، باعتباره ملف استراتيجي يمثل مصدر حياة أو موت للشعب المصري، كما ذكر الرئيس عبدالفتاح السيسي، في تصريحات سابقة له، إلا أنه لن يكون المحور الوحيد لزيارة الوفد المصري.

وأوضح مصدر آخر، فضل عدم ذكر اسمه أيضا في وقت سابق لـ"الوطن"، إن العلاقات "المصرية - السودانية"، متشعبة، ولا تقتصر فقط على ملف "السد الإثيوبي" كما يتصور البعض، موضحا أن ملف التبادل التجاري بين البلدين الشقيقين، سيكون مطروحا وبقوة، خلال الزيارة.

وأكد أن الجانب المصري يرى أن هناك آفاق أوسع، لوصول الصادرات المصرية للجانب السوداني، فضلاً عن مشروعات تتعلق بالتعاون في القطاع الصحي، ومنها على سبيل المثال إنشاء مصنع أدوية مصري في السودان، ونقل الخبرة المصرية في مواجهة فيروس كورونا المستجد، والتعاون في مجال مكافحة فيروس سي.

وأضاف المصدر، أن هناك تعاون قائم بالفعل بين حكومتي مصر والسودان في مجال "الربط الكهربي"، وهو ما سيكون محور للنقاش خلال الزيارة، بالإضافة إلى إمكانية التعاون الصناعي بين الجانبين، فضلاً عن الربط بالسكة الحديد.

وأوضح المصدر، أن هناك اهتمام مشترك بين الجانبين المصري والسوداني في التعاون بمشروعات متعلقة بالبتروكيماويات، والأسمدة، والاستثمار الزراعي بشقيه النباتي والحيواني، وغيرها من المجالات.