فيديو.. وصول طائرة المساعدات المقدمة من مصر إلى السودان

شارك العميد أركان حرب تامر الرفاعي المتحدث العسكري، مقطع فيديو عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، يظهر وصول طائرة المساعدات المقدمة من مصر إلى جمهورية السودان.

وأقلعت طائرتى نقل عسكريتين، على متنهما كميات كبيرة من المواد الغذائية وألبان الأطفال، مقدمة من جمهورية مصر العربية لجمهورية السودان الشقيق.

تأتى تلك المساعدات، تأكيدا لدور مصر الرائد تجاه الأشقاء الأفارقة، وترسيخا لعلاقات التعاون والروابط التاريخية التى تجمع مصر بدول القارة السمراء.

وقدم الجانب السودانى الشكر والتقدير للقيادة المصرية، التى دائما ما تقف إلى جوار دول العالم، فيما تمر به من كوارث وأزمات.