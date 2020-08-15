حورية وهربت من الجنة.. شويكار "خفة ودلع وحلاوة صوت"

"علشان تعرف دول تقليدهم حاجة بسيطة وسهلة عليّ.. ومفيش واحدة أبدًا منهم تقدر على تقليد مصرية"، كلمات تغنت بها الفنانة شويكار خلال فيلم "مطاردة غرامية" لتلقين حبيبها فؤاد المهندس الذي يقع في غرام السيدات حسب درجة جمال أحذيتهن، درسًا قاسيًا لا ينساه.

قدرة "شويكار" على تقمص مختلف الجنسيات "اليابانية، والأمريكية، والباريسية، والإسبانية"، أظهرت مدى براعتها الفنية التي جمعت بين الجمال، والكوميديا، والغناء، والاستعراضات "أنا حبيت أديلك درس لا عمرك تنساه ولا تنساني".

الفنانة شويكار، التي رحلت عن عالمنا أمس الجمعة، كانت بمثابة حالة فنية فريدة، استطاعت تقديم الكوميديا والوقوف على خشبة المسرح، والدخول في مباراة فنية مع نجوم الضحك وقتها، وأن تحجز لها مكانة بين نجوم الصف الأول خصوصًا أنها تتمتع بتلقائية شديدة في الأداء، وخفة ظل لا ينازعها فيه أحد، و"حلاوة" صوت ذى نبرات مميزة، وقدرة على الرقص والحركات الاستعراضية.

عدد كبير من الأغنيات، قدمتها الفنانة شويكار في أعمالها الفنية، كان أغلبها مع رفيق دربها الفنان فؤاد المهندس، وعبدالمنعم مدبولي، وأمين هنيدي، وتستعرض "الوطن" أبرز الأغنيات والاستعراضات التي قدمتها الفنانة الراحلة.

"يا واد يا واد يا مفكر يا هايل.. يا واد يا واد يا مسوي الهوايل"، قدمتها شويكار بصحبة فؤاد المهندس، خلال أحداث فيلم "أجازة غرام" من إخراج محمود ذو الفقار، تأليف محمود فريد وفاروق صبري، بطولة نجوى فؤاد، وصلاح نظمي.

"يا أم ملاية لف اسم الله.. تقتل 100 وألف حد الله"، أغنية جمعت عبدالمنعم مدبولي، وفؤاد المهندس، مع رقصة شويكار "يا حورية وهربت من الجنة"، خلال أحداث فيلم "ربع دستة أشرار"، إخراج نجدي حافظ، تأليف بكر الشرقاوي وعادل جلال.

"العتبة جزاز.. والسلم نايلو في نايلو"، غنتها شويكار خلال أحداث فيلم "العتبة جزاز"، قصة عبدالمنعم مدبولي، سيناريو وحوار عبدالحي أديب، إخراج نيازي مصطفى، بطولة فؤاد المهندس، محمد رضا، حسن مصطفى.

"ساعة العصاري يا ولا.. وتعالى جاري يا ولا"، غنتها شويكار، خلال أحداث فيلم "رضا بوند" بطولة محمد رضا، عادل إمام، محمود المليجي، إخراج نجدي حافظ، قصة عبدالرحمن شوقي.

"حضرة الأستاذ ضربني.. قال عشان بيغششوني.. شد ودني راح زاغدني.. آه يا كتفي آه يا عيني"، غنتها شويكار، خلال أحداث فيلم "أشجع رجل في العالم"، بطولة أمين هنيدي، عبدالمنعم مدبولي، توفيق الدقن، إخراج حسن الصيفي، سيناريو وحوار أنور عبدالله.

وخلال أحداث فيلم "أشجع رجل في العالم"، غنت شويكار وأمين هنيدي "مالك يا شكاشك.. مش مالي عندك فتكاتك وأنا مالي".