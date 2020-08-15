نهال عنبر: شويكار شعرت بألم في معدتها قبل وفاتها بيوم

قالت الفنانة نهال عنبر، عضو نقابة المهن التمثيلية، إن الفنانة شويكار، كانت شخصية متفائلة ومقبلة على الحياة.

وأضافت "عنبر"، في تصريحات لـ "الوطن"، خلال حضورها إلى المستشفى التي يرقد بها جثمان الفنانة الراحلة شويكار، إن الفنانة الكبيرة قبل رحيلها بيوم، شعرت بآلام في معدتها، وكانت قبل ذلك متفائلة جدًا ومحبة للحياة.

وكشف مصدر بأحد مستشفيات الدقي، لـ"الوطن"، أن سبب وفاة الفنانة شويكار، يرجع إلى انفجار في المرارة، إذ كانت تُعاني من بعض المشكلات الصحية من الفترة الأخيرة.

نعى الدكتور أشرف زكي نقيب المهن الموسيقية الفنانة الراحلة شويكار، التي رحلت عن عالمنا أمس.

وقال "زكي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية هبة جلال، في برنامج "التاسعة" المذاع عبر القناة الأولى بالتلفزيون المصري: "البقاء لله وربنا يرحمها ويدخلها فسيح جناته، وطبعًا انا أقل من أني اتكلم عن تجربة الفنانة الكبيرة شويكار، اللي شكلت وجدان الشعب المصري والشعب العربي، ورحلت سيدتي الجميلة بابتسامة وضحكة، أنا لحد وقت قريب كنت بكلمها، ولما مريت بوعكة صحية لقيتها كلمتني اطمنت عليا، وكانت دايمًا بتسأل علينا وتبعت لنا".

وتحدث زكي عن "شويكار" قائلًا: "كان فيها دفء كبير وحنان كبير، وكانت في آخر سنوات معتزلة الحياة الفنية، ومش حابة انها يتعرض عليها أدوار أو تتكلم في الفن، قد ما كانت بتحب تسأل على زملائها، وتتطمن عليهم في كل مناسبة، وكان صوتها في طاقة إيجابية عظيمة".

وأعلن محمد المهندس، نجل الفنان فؤاد المهندس، أن عزاء الفنانة الراحلة شويكار، سيقتصر على أسرتها فقط بالمدافن.

وكتب نجل فؤاد المهندس، على حسابه فيس بوك: "بناء على وصية الفنانة الراحلة سيدتي الجميلة شويكار، سيقتصر العزاء على الأسرة في المدافن"