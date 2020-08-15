مقترحات "الغرف التجارية" بشأن مواعيد فتح وإغلاق المحال

أعد الاتحاد العام للغرف التجارية، المقترحات النهائية بشأن مواعيد فتح وإغلاق المحلات التجارية.

وتضمنت مقترحات الغرف التجارية لتنظيم مواعيد المحلات التجارية الآتي:

أولاً: المحال:

الأنشطة المقلقة للراحة تفتح من الساعة 8 صباحًا، وباقي المحلات تفتح الساعة 5، ولا يجوز الفتح قبل هذا الموعد.

تُغلق المحلات التجارية (شاملة المحلات التجارية داخل المولات التجارية) الساعة 11 مساء في الصيف من السبت إلى الأربعاء، وفي الشتاء يجري الإغلاق الساعة 10 مساء، باستثناء يومي الخميس والجمعة تغلق المحال التجارية في الصيف الساعة 12 مساء وفي الشتاء الساعة 11 مساء.

ثانيًا: المطاعم والكافيهات (شاملة المولات التجارية):

تغلق الساعة الواحدة صباحًا صيفًا وفي الشتاء تغلق الساعة 12 مساء، ويومي الخميس والجمعة تغلق الساعة الثانية صباحا صيفا والساعة الواحدة صباحا شتاء.

مواعيد إغلاق المطاعم والكافيهات بالمناطق السياحية، في الساعة الواحدة صباحا صيفا والساعة الواحدة صباحا شتاء، وفي الخميس والجمعة الساعة الثانية صباحا صيفا وشتاء.

ثالثًا: المحال المقلقة للراحة (الورش والأعمال الحرفية):

تغلق الساعة 6 مساء صيفا والساعة 5 مساء شتاء في جميع أيام الأسبوع.

كما استثنت الغرف التجارية محلات البقالة والسوبر ماركت والمخابز والأفران والصيدليات بأن تعمل على مدار 24 ساعة.

واقترحت الغرف التجارية أن تكون مواعيد الإغلاق بالنسبة للأنشطة الليلية لبعض المحال مثل الخضر والفاكهة والدواجن وأسواق الجملة، بأن يسمح لها باستقبال البضائع دون البيع للجمهور.

وكان اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، ترأس الاجتماع الأول للجنة العليا للمحال العامة بحضور النائب محمد عطية الفيومي عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب (ممثل عن الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية) وممثلين عن وزارات الداخلية والقوى العاملة والإسكان والصحة والبيئة والتجارة والصناعة (هيئة التنمية الصناعية) والهيئة القومية لسلامة الغذاء وقيادات من وزارة التنمية المحلية.

وناقش الاجتماع عددًا من الموضوعات ومنها مقترحات الغرف التجارية، لفتح وإغلاق المحال التجارية.