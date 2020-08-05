اتحاد الغرف التجارية: الدواء المصري هو الأرخص في العالم

قال الدكتور محفوظ رمزي عضو شعبة الأدوية بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن مصر في مصاف الدول المتقدمة في صناعات الدواء أفريقيا وعربيا، وهي من أوائل الدول التي أنشأت مصانع الأدوية وذلك في عام 1937.

وأضاف رمزي، خلال حواره مع الإعلامية جومانا ماهر، في برنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على فضائية القناة الأولي، أننا "لدينا حوالي 160 مصنع دواء وأكثر من 20 ألف صنف دواء مسجل في مصر، ولدينا اكتفاء ذاتي ونصنع أدوية معقدة للغاية، لكن هناك بعض المشاكل التي تواجهنا".

وتابع، أن الأدوية هي أفضل صناعة في مصر من حيث الرقابة، الجودة، والكفاءة، موضحا أنها قد تكون أفضل صناعة في الشرق الأوسط، لكنها تحتاج إلى الدعاية.

واستكمل، أن "أرخص دواء في العالم هو الدواء المصري، وأرخص الأدوية في مصر هي التي تنتجها مصانع الدولة المصرية، ولدينا التسعيرة الجبرية على غرار الطاقة والخبز، والدولة دائمًا وأبدًا تسعى إلى توفير الدواء بأرخص الأسعار".