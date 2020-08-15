"إسكان مطروح": إنشاء 21 خزان مياه ورفع كفاءة 3 مراكز للشباب

أعلن المهندس محمد الباهي وكيل وزارة الإسكان بحافظة مطروح الإنتهاء من عدة مشروعات ضمن مبادرة " حياة كريمة " والتي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسى .

وتقع تلك المشروعات داخل 5 قرى بنطاق المحافظة تحت إشراف اللواء خالد شعيب محافظ مطروح.

وقال "الباهى"في تصريح له اليوم السبت ، إن :مديرية الإسكان بمطروح نفذت العديد من المشروعات منها 21 خزان مياه في قرى زاوية العوامة، وأبو مزهود، وسيدي شبيب، بالإضافة إلى إنشاء ملعب في قرية زاوية العوامة، ورفع كفاءة 3 مراكز شباب في 3 قرى أخرى .

وأكد الباهي أنه " تم رفع كفاءة بعض المنشآت للوحدات المحلية القروية، في قرى بهى الدين، وسيدى شبيب وزاوية العوامة".

وتفقد "الباهي" اليوم، المشروعات المنفذه في مركز ومدينة سيوة لمتابعتها، كما تفقد قبلها مشروع رفع كفاءة الوحده المحلية بقريه زاوية العوامة ومركز الشباب والملعب الخماسي إستعدادا للإفتتاح الرئاسي لمبادرة حياه كريمة.

وتهدف مشروعات المبادرة إلى رفع مستوى حياة المواطنين في القرى الأكثر إحتياجاً في مختلف القطاعات الخدمية، من مياه وكهرباء وطرق وغيرها.