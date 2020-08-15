الاستخبارات العراقية تعتقل قياديا داعشيا واثنين من معاونيه

أعلنت وكالة الاستخبارات العراقية، إلقاء القبض على قيادي في تنظيم "داعش" الإرهابي، واثنين من معاونيه، في مدينة الموصل مركز محافظة نينوى شمال البلاد.

وأشارت الوكالة العراقية، في بيان أوردته قناة "السومرية" الإخبارية، اليوم، إلى أن "الإرهابي المعتقل، الذي يدعى أبو خطاب، كان يعمل تحت قيادة بما يسمى بـ(فرقة الفرقان) و(الهيئة التشريعية) في تنظيم داعش.

كما تمكنت الاستخبارات أيضا من إلقاء القبض على اثنين من معاونيه، الأول يدعى (أبو مصعب) وكان يعمل فيما يسمى بـ(المعسكرات العامة) والثاني يدعى (أبو سفيان) وكان يعمل بما يسمى بـ(ولاية نينوي) في مناطق متفرقة شمال البلاد".

وأكدت وكالة الاستخبارات العراقية، اعتراف الإرهابيين المعتقلين خلال التحقيقات الأولية بانتمائهم إلى العصابات الإجرامية ومشاركتهم في عدد كبير من العمليات الإرهابية ضد القوات الأمنية والعراقيين التي أسفرت عن سقوط عدد من القتلى والجرحى في البلاد.