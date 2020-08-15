2.2 مليار جنيه إجمالي متحصلات رسوم سداد مبلغ جدية التصالح حتى الآن

قال الدكتور خالد قاسم مساعد وزير التنمية المحلية، إن فور وصول قرار مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، الخاص الصادر منذ قليل، بالموافقة على مد فترة سداد مبلغ جدية التصالح على مخالفات البناء لمدة شهر، تبدأ اعتباراً من اليوم وحتى 15 سبتمبر المقبل، سيتم تعميميه على كل المحافظات للعمل به وإتاحة الفرصة للمواطنين للتصالح وسداد مبالغ الجدية، مضيفا لـ"الوطن" إلى أن اليوم كان محدد أخر موعد لسداد رسوم جدية التصالح بالمحافظات ومع قرار رئيس الوزراء سيتم مد المدة المحددة.

وأشار إلى أنه بدأ سداد المبالغ المقررة لجدية التصالح اعتباراً من 15 يوليو الماضي، وتم تخصيص حسابات بنكية لسداد هذه المستحقات.

يذكر أن تقرير التنمية المحلية أشار إلى أن الفترة من 14 يوليو الماضي وحتى 11 أغسطس الجاري تقدم فيها المواطنين الراغبين في التصالح بنحو 611 ألف طلب، وبلغ إجمالي المتحصلات حتى الآن 2.2 مليار جنيه، منها حوالي نحو 1.8 مليار جنيه رسوم سداد مبلغ جدية التصالح الذي تبلغ نسبته 25% من إجمالي قيمة المخالفة.