التنمية المحلية لـ"الوطن": مواعيد غلق وفتح المحال ستختلف بين المحافظات

قال الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية والمتحدث باسم الوزارة، إن الوزارة خاطبت المحافظات لتلقي المواعيد المقترحة لكل محافظة، بشأن فتح وإغلاق المحال صيفًا وشتاءً.

وأشار قاسم لـ"الوطن" إلى أن كل محافظة ستحدد مواعيدها، وتحديدًا المحافظات الساحلية في مواعيد الفتح والإغلاق، وبعد تجميع كل المقترحات ستجتمع اللجنة العليا للمحال العامة لبحث هذه الاقتراحات وإقرار المواعيد بشكل نهائي، قائلًا "مثلا مواعيد المحال في المحافظات الساحلية في الصيف هتختلف عن الشتاء، أو هتختلف بردة في الصيف عن القاهرة الكبرى".

وترأس اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، الاجتماع الأول للجنة العليا للمحال العامة بحضور النائب محمد عطية الفيومي عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب "ممثل عن الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية" وممثلين عن وزارات الداخلية والقوى العاملة والإسكان والصحة والبيئة والتجارة والصناعة "هيئة التنمية الصناعية" والهيئة القومية لسلامة الغذاء وقيادات من وزارة التنمية المحلية.