وزير التعليم العالي يفتتح مدرج الدكتور عكاشة بكلية الحقوق

افتتح الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور عصام الكردى، رئيس جامعة الإسكندرية، اليوم السبت، بتقنية الفيديو كونفرنس، مدرج الدكتور عكاشة بكلية الحقوق بعد استكمال أعمال التطوير الشامل التى تمت به ليتسع لـ500 طالب، وذلك بحضور اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، والدكتور هشام جابر نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور علاء رمضان نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

وقال رئيس الجامعة أن كلية الحقوق تشهد نقلة نوعية في التحول لنظام الساعات المعتمدة اعتباراً من العام الدراسي المقبل 2021/2020، مما يستلزم التطوير المستمر للمبانى والمدرجات بالكلية للوصول إلى أعلى مستويات الجودة في العملية التعليمية.

وأشار الدكتور امين مصطفى عميد الكلية أن المدرج تم تجهيزه بأحدث الوسائل التعليمية من أنظمة صوتية وتهوية وإضاءة مناسبة وحديثة، وشاشة تفاعلية لمواكبة طرق التعليم الحديث، مضيفاً انه تم تجهيزه أيضاً ليستخدم فى عقد المؤتمرات، ومناقشة الرسائل العلمية، وإقامة لقاءات وعروض مسرحية للطلاب.