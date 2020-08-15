الأمم المتحدة تطلق نداء للحصول على 565 مليون دولار من أجل لبنان

أعلن مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية بالأمم المتحدة عن إطلاق المنظمة والشركاء في المجال الإنساني، نداء للحصول على تمويل قيمته 565 مليون دولار، لمساعدة الشعب اللبناني على الانتقال من الإغاثة الإنسانية الفورية المنقذة للحياة إلى التعافي والانتعاش الاقتصادي على المدى الطويل، وذلك بعد انفجار ميناء بيروت.

وقالت المنظمة، في بيان وزعه المكتب في جنيف، "إن التفجيرات أدت إلى تدمير معظم ميناء بيروت، كما سوت الأحياء المجاورة بالأرض وألحقت أضرارا بست مستشفيات وأكثر من 20 عيادة صحية، إضافة إلى تدمير 120 مدرسة، كما خلفت 178 قتيلا و6568 مصابا، وشردت الآلاف".

وأضافت المنظمة، أن النداء يستهدف الأمن الغذائي في لبنان بتسليم وجبات ساخنة وحصص إعاشة، إضافة إلى تثبيت إمدادات الحبوب، موضحة أن التمويل سيستخدم أيضا في إعادة تأهيل المرافق الصحية المتضررة وتوفير مستلزمات علاج الإصابات والأدوية الأساسية.

وأشارت المنظمة، إلى أن التمويل سيستخدم كذلك لمعالجة مشكلة المأوى من خلال توفير النقود للمأوى للعائلات التي تم نقلها بسبب الأضرار التي لحقت بمنازلها أو دمرها الانفجار، وتمويل إصلاح مناطق البناء المشتركة والمرافق التي تضررت من الانفجار، إضافة إلى إصلاح المدارس وتوفير المستلزمات التعليمية والدعم النفسى للأطفال.