محافظ مطروح: استكمال إنارة الشوارع المظلمة ورفع كفاءة الأعمدة

تابع اللواء خالد شعيب محافظ مطروح جهود مركز ومدينة مرسى مطروح في إستكمال أعمال الإنارة للشوارع المظلمة ورفع كفاءة الأعمدة ودعم عدد من المناطق بكشافات إنارة جديدة منها إستكمال أعمال الإنارة بطريق "القصر - عجيبة" ومنطقة المقابر الشرقية.

وأكد المحافظ وجيه عبد الرازق رئيس مدينة مرسى مطروح على إستمرار جهود مجلس المدينة لتنفيذ جميع توجيهات المحافظ خلال الجولات الميدانية لعدد من المناطق بالمدينة للتيسير على المواطنين مع تكثيف أعمال النظافة والتشجير للإرتقاء بالشكل الحضاري بجميع أحياء المدينة.

ورصدت "الوطن" بالصور أعمال صيانة أعمدة الإنارة في العديد من المناطق السكنية بأحياء مدينة مرسى مطروح.