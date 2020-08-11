محافظ مطروح: اليوم نستكمل خارطة الطريق ومسيرة التنمية

قال اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، إننا اليوم نستكمل خارطة الطريق ومسيرة التنمية والعرس الانتخابي لمجلس الشيوخ 2020، وأن المحافظة قدمت كل استعدادتها وجاهزيتها الكاملة استعدادا لليوم وغدا.

وأضاف شعيب، خلال لقائه على فضائية الأولى المصرية، أنه يوجد في المحافظة 188 مقرا انتخابيا بإجمالي 142 لجنة فرعية وتم توزيع المهام على جميع الجهات المختصة من الناحية الأمنية، مديرية الأمن، الحماية المدنية، الإطفاء، مديرية الصحة، الإسعاف، والمستشفيات جاهزة لاستقبال أي حالات طوارئ.

وأكد، أن مديرية التربية والتعليم بجميع مدارسها جاهزة للانتخابات، ومديرية الشباب والرياضة أيضا لأن هناك بعض المقرات الانتخابية داخل مراكز الشباب وتم تجهيزهم بالكامل لاستيعاب الانتخابات.

ودعا جميع المواطنين بالنزول والمشاركة في الانتخابات والإدلاء برأيك بحرية تامة وتختار من يمثلك ويحقق للجميع رغباتهم في التطوير للمحافظة الخاصة بك.

وفتحت لجان الانتخابية مقراتها لاستقبال الناخبين للإدلاء بأصواتهم في انتخابات مجلس الشيوخ "الغرفة الثانية للبرلمان"، ويستمر العمل داخل اللجان الانتخابية حتى التاسعة مساء على مدار اليوم وغدا.

ويُنتخب مجلس الشيوخ بواقع 100 مقعد بالنظام الفردي، و100 مقعد بنظام القوائم المغلقة المطلقة، ويحق للأحزاب والمستقلين الترشح في كل منهما.

ووفقا لقانون مجلس الشيوخ، هناك 27 دائرة خصصت لانتخاب المرشحين على المقاعد الفردية، و4 دوائر تخصص للانتخاب بنظام القوائم، ويخصص لدائرتين منهما 15 مقعدا لكل منها، ويخصص للدائرتين الأخريين 35 مقعدا لكل منها، ويُحدد نطاق ومكونات كل منها على النحو المبين بهذا القانون.