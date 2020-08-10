محافظ مطروح يتابع مشروعات خدمية ويتفقد لجان الانتخابات بمدينة العلمين

تفقد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، مساء اليوم الاثنين، خلال جولة ميدانية بمدينة العلمين للاطمئنان على الاستعدادات النهائية لانتخابات مجلس الشيوخ، والتي ستجرى خلال ساعات على مدار يومي الثلاثاء، والأربعاء.

وتابع "شعيب" عددا من اللجان بمدينة العلمين خاصة اللجنة الرئيسية بالمركز التكنولوجي بمجلس المدينة يرافقه رضا جاب الله رئيس مدينة العلمين للاطمئنان على الاستعدادات التامة باللجنة وتوافر الخدمات.

ومن ناحية أخرى، تفقد المحافظ أعمال تطوير شارع العلمين الرئيسي، حيث يجري تركيب خط مياه الـ 700 مم الجديد، وكذلك تطوير ميدان مدخل المدينة وإقامة نافورة للارتقاء بالشكل الحضاري اللائق بمدينة العلمين.

واستمع "شعيب" لطلبات وشكاوى عدد من المواطنين، مؤكدا جهود المحافظة في الإسراع في تقنين الأراضي، وفقا للقانون 144 لسنة 2017، وتيسير إجراءات تقديم المواطنين للتصالح على عدد من مخالفات البناء وفقا للضوابط والشروط التي وضعتها الدولة مع التيسير على المواطنين وحثهم على الإسراع في تقديم طلباتهم لتقنين أوضاعهم وتحقيق الاستقرار النفسي والاجتماعي والاقتصادي لهم.