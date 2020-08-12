محافظ مطروح يبحث الموقف التنفيذي لمشروعات الصرف وتحليه المياه

استقبل، اليوم، اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، بمكتبه الدكتور مجاهد عبد العزيز الفرماوي رئيس مجلس إدارة مصنع حلوان للصناعات المتطورة.

جاء ذلك بحضور المهندس أحمد نصر، رئيس جهاز مشروعات شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظة.

وبحث اللقاء الموقف التنفيذي لمشروعات الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، والتي يشرف على تنفيذها الهيئة العامة للتصنيع، متمثلة في مصنع حلوان للصناعات المتطورة.

وتتكلف تلك المشروعات نحو مليار جنيه، وهي تخص إنشاء محطات معالجة الصرف الصحي، ومد شبكات صرف صحي ومحطات تحلية مياه البحر، مع استخدام أحدث طرق التكنولوجيا في التطوير.

وأكد محافظ مطروح، تقديم أوجة الدعم والتيسيرات لتذليل أي عقبات تعترض تنفيذ المشروعات للإسراع في نسب التنفيذ بالجودة المطلوبة مع الالتزام بالجداول الزمنية لنهو المشروعات في المواعيد المحددة.

ووجه المحافظ بضرورة وضع خطة مستقبلية لجميع مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظة، إلى جانب التوسع في مشروعات جديدة لتغطية جميع مدن ومراكز المحافظة بخدمات مياه الشرب والصرف الصحي.