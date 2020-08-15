أحد سكان العقار المنهار: مكانش مهدد بالسقوط.. واتصدمت لما جالي التليفون إنه وقع

في إحدى البنايات المجاورة، جلس الأربعيني ناصر أنور، واضعا رأسه بين يديه، وعلى وجهه بدت الصدمة بصورة واضحة، بعدا وقع خبر انهيار العقار عليه كالصاقعة صباح اليوم، فهو يملك في الطابق الخامس منه ورشة صاغة، صادف القدر أن يكون مغلقا وقت انهيار العقار: "جالي التليفون الساعة 10 الصبح وقالوا لي العمارة وقعت، جيت جري لقيتها على وضعها ده، كانت بالنسبة لي صدمة كبيرة".

يضيف "ناصر"، الذي يقطن في العقار منذ ما يزيد عن 20 عاما، أن العقار لم يكن مهددا بالانهيار، وكان مثله مثل غيره من العقارات المجاورة، وهو ما زاد من تعجبه: العمارة لسه متجددة من قريب، ومش عارف ده حصل ازاي، وربنا يعوض خسارتنا بقى"، موضحا أن أغلب سكان العقار من تصحاب المحلات التجارية وأنه لم يكن به شوى عدد محدود من الشقق السكنية.