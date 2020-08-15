محافظ مطروح يشدد على رؤساء المدن تكثيف جهود النظافة

وجه اللواء خالد شعيب محافظ مطروح لجميع رؤساء مراكز المدن باستمرار تكثيف جهود النظافة والإرتقاء بجميع الخدمات المقدمة للمواطنين والتيسير عليهم، مع تكثيف الجهود فى أعمال الرش والتطهير للشوارع والأرصفة، وواجهات المحلات والمبانى والمنشآت العامة والحكومية بنطاق المدن بمحافظة مطروح، وتشديد أعمال تطبيق حزمة الإجراءات الإحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

وتابع "شعيب"، اليوم، جهود مركز ومدينة سيوة والحملات المكبرة لرش وتطهير الشوارع الرئيسية والفرعية والأرصفة بالمناطق "السوق، والمعهد الأزهرى، وتابه، وسيدى رحيم، وزقاوه، وأبوبكر الصديق، ومدخل المدينه".

وقال اللواء وفائى الحصيوى رئيس مركز ومدينة سيوة إننا نكثف أعمال النظافة ورفع القمامة بشكل يومى وذلك باستخدام معدات وسيارات وعمال النظافة بمجلس مدينة سيوة، وذلك حرصاً على صحة وسلامة المواطنين.