مقتل خفير في جراج بكرداسة وجهود مكثفة للوصول للقاتل

تكثف أجهزة الأمن بالجيزة، تحت إشراف اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، جهودها لكشف ملابسات واقعة العثور على جثة خفير داخل جراج على طريق ناهيا في كرداسة.

بدأت الواقعة بالعثور على جثة في جراج على طريق ناهيا - بني مجدول بكرداسة، انتقلت على الفور قوات الأمن لفحص البلاغ وتبين أن الجثة لحارس الجراج مصابا بعدة إصابات ما يشير إلى وجود شبهة جنائية.

وبدأت القوات في فحص علاقات المجني عليه، ومراجعة الكاميرات القريبة من مسرح الجريمة، للوقوف على ملابسات الواقعة.

تحرر المحضر اللازم، وأخطرت الجهات المختصة وباشرت التحقيق، وقررت عرض الجثة على الطب الشرعي لتشريحها لبيان أسباب الوفاة، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة، ولا تزال التحقيقات مستمرة.