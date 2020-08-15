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"شباب ورياضة" دمياط تنفذ تدريبات للفن التشكيلي وكرة القدم

كتب:

سهاد الخضري
07:35 م | السبت 15 أغسطس 2020
شباب ورياضة دمياط

شباب ورياضة دمياط

قام مركز شباب الشيخ ضرغام بتنفيذ يوم رياضي في كرة القدم ، وذلك ضمن خطة نشاط الشهر ، وذلك تحت إشراف غادة الجابري مدير إدارة الشباب و بتوجيهات الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.

كما قامت المديرية بإقامة تدريبات شعبة جماعة البيئة بمركز شباب أبو جريدة ،التابعة لإدارة الطلائع و تحت إشراف لؤة السبع مدير إدارة الطلائع ،هذا وقد نفذت المديرية تدريبات شعبة الفن التشكيلي بمركز شباب ستاد دمياط التابعة لإدارة الطلائع.

 

 

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