"شباب ورياضة" دمياط تنفذ تدريبات للفن التشكيلي وكرة القدم

قام مركز شباب الشيخ ضرغام بتنفيذ يوم رياضي في كرة القدم ، وذلك ضمن خطة نشاط الشهر ، وذلك تحت إشراف غادة الجابري مدير إدارة الشباب و بتوجيهات الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.

كما قامت المديرية بإقامة تدريبات شعبة جماعة البيئة بمركز شباب أبو جريدة ،التابعة لإدارة الطلائع و تحت إشراف لؤة السبع مدير إدارة الطلائع ،هذا وقد نفذت المديرية تدريبات شعبة الفن التشكيلي بمركز شباب ستاد دمياط التابعة لإدارة الطلائع.