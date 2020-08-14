وكيل "زراعة دمياط" يطالب المزارعين بالاهتمام بمحصول القطن

قام المهندس سميح عبدالسميع، وكيل وزارة الزراعة بدمياط، والمهندس أحمد هيكل، مدير المكتب الفني بالمديرية، وقيادات المديرية، بتفقد زراعات القطن بنواحي مركز كفر سعد، حيث أوصى بالتواجد الميداني المستمر والتواصل مع المزارعين للوقوف على مشاكلهم وإيجاد الحلول المناسبة لها في الحال.

وخلال الجولة شدد "عبدالسميع"، على ضرورة متابعة أعمال المرور الميداني ومتابعة الزراعات خاصة محصول القطن باعتباره أحد أهم المحاصيل الاستراتيجية التي تمتاز محافظة دمياط بزراعتها.

وقام وكيل المديرية بتفقد الترع والمراوى بنواحي مركز كفر سعد، وذلك للاطمئنان على توافر المياه بها لخدمة الزراعات وعدم وجود أي مشاكل خاصة بهذا الشأن.