استمرار تلقي طلبات التصالح ودفع الـ25% حتى 15 سبتمبر المقبل بالمنوفية

وافق اليوم الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء على مد فترة سداد دفع قيمة نسبة الـ25 % جدية التصالح على مخالفات البناء لمدة شهر اعتباراً من اليوم السبت 15 أغسطس الجارى وحتى 15 سبتمبر المقبل 2020 وذلك لإتاحة الفرصة لمن لم يتقدموا بطلبات لتقنين أوضاعهم.

جدير بالذكر أن مجلس الوزراء قد سبق ووافق على تفعيل أحكام القانون رقم 17 لسنة 2019 بشأن التصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها حفاظاً على حقوق الدولة، وقد بدأ سداد المبالغ المحددة لجدية التصالح إعتباراً من 15 يوليو 2020.

ومن جانبه شدد محافظ المنوفية على رؤساء الوحدات المحلية بالتواجد اليومى والمتابعة المستمرة لأعمال لجان ملف التصالح وتذليل كافة العقبات أمام المواطنين تسهيلاً عليهم تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء بمد فترة سداد نسبة الـ25 % جدية التصالح حفاظاً على الصالح العام.