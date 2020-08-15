تفاصيل مزاد بيع سيارات وبضائع جهات حكومية يوم 19 أغسطس

أعلنت الهيئة العامة للخدمات الحكومية التابعة لوزارة المالية، تنظيم مزاد يوم 19 أغسطس الجاري، لبيع سيارات وبضائع جهات حكومية ونيابات.

وجاءت تفاصيل المزاد، وفق موقع بوابة التعاقدات العامة، كالتالي:

سيارات جهات حكومية ونيابات

تشمل سيارات ملاكي و"بيك أب" وأتوبيسًا وميكروباصًا ونقل وجرار وموتوسيكلات وبلدوزر ولودر ومقطورة و"توك توك" وإسعاف ماركات إيسوزو، وجاوا، وسي زد، وكوبوتا، وألفا، وبيجو، وفورد، وفيات، وشيفورليه، وداتسون، ومازدا، وميتسوبيشي، وهوندا، وإم زد.

بضائع جهات حكومية

تشمل بطاريات، وكاوتش، وكمبيوترات وأجزائها.

مكان وتفاصيل جلسة مزاد بيع سيارات وبضائع جهات حكومية

تقام جلسة المزاد بقاعة النادي المصري، بعين الصيرة بجوار حديقة الفسطاط، الساعة 12 ظهرًا، وتُطلب كراسة الشروط والمواصفات من مقر الهيئة العامة للخدمات الحكومية، بعنوان 7 شارع الدكتور محمد حامد فهمى بالدقي، وتأمين دخول المزاد 10 آلاف جنيه.

ويتم دفع 30% فور رسو المزاد، وباقي الثمن خلال 15 يومًا، والبيع بدون عمولة، والمعاينة أساس البيع، على أن يكون شراء كراسه الشروط شرط من شروط دخول المزاد، ويجب أن تكون بصحبة المتزايد وقت دخول قاعة المزاد، وتطلب البطاقة الضريبية من الخاضعين لها.

وعلى الحاضرين لجلسة المزاد اتخاذ الإجراءات الاحترازية والوقائية، طبقًا لشروط وزارة الصحة والسكان، للوقاية من فيروس كورونا.