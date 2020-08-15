بريطانيا: العزل الذاتي للوافدين من فرنسا ودول أخرى يدخل حيز التنفيذ

دخل الحجر الصحي الذي فرضته بريطانيا على الوافدين من فرنسا، اليوم، حيز التنفيذ، في الوقت الذي تعاود فيه قيود مكافحة وباء كورونا المستجد "كوفيد 19" الظهور مرة أخرى في أنحاء أوروبا وسط تواصل زيادة حالات الإصابة بالفيروس.

وذكرت شبكة "يورونيوز" الإخبارية الأوروبية، أن فرنسا وعدت بتطبيق تدبير المعاملة بالمثل بعد أن أضافتها المملكة المتحدة إلى قائمة الدول التي يتعين على أي وافد منها قضاء عزل ذاتي لمدة 14 يوما.

وكانت الحكومة البريطانية، أعلنت في وقت متأخر أمس الأول الخميس أنه يتعين على الوافدين من فرنسا وهولندا ومالطا الخضوع لحجر صحي بدءا من الساعة الثالثة من صباح اليوم "5 صباحا بتوقيت القاهرة"؛ مانحة مئات آلاف الأشخاص ممن يمضون عطلتهم خارج البلاد فسحة قصيرة من الوقت للعودة لتجنب الخضوع لعزل ذاتي.

وعند صدور الإعلان، كان هناك نحو 160 ألف بريطاني يقضون أجازتهم في فرنسا، بالإضافة إلى نحو 300 ألف فرنسي يعيشون في المملكة المتحدة ولكنهم يمضون عطلتهم أيضا في فرنسا أو أماكن آخرى.

وتأتي فرنسا في المرتبة الثانية من حيث الوجهة الأكثر شعبية لقضاء العطلات بالنسبة للسائحين البريطانيين، بعد إسبانيا المدرجة أيضا على القائمة البريطانية للدول التي يخضع الوافدين منها لحجر الصحي.

وبعد رفع القيود في مختلف أنحاء أوروبا وإعادة فتح الحدود بين الدول؛ مما أعطى قطاعي السفر والسياحة بصيصا من الأمل لموسم الصيف يبدو أن العالم يعاود الإغلاق من جديد.

ارتفاع إجمالي إصابات كورونا في النمسا إلى 23179 حالة

وفي النمسا، أعلنت وزارة الصحة، اليوم، تسجيل 303 إصابات جديدة بكورونا المستجد في البلاد خلال 24 ساعة، في رقم قياسي جديد من الإصابات المرتفعة.

وذكرت الوزارة النمساوية في بيان، أن إجمالي الإصابات بالوباء بلغ 23179 حالة، تعافى منها 20627 حالة، بينما توفى 728 حالة.

وأشارت الصحة النمساوية، إلى تواجد 104 حالات للعلاج بالمستشفيات منهم 21 حالة في العناية المركزة، موضحة أن أعلى الإصابات جرى تسجيلها في العاصمة فيينا وبلغت 131 حالة، يليها النمسا العليا 51 حالة، ثم تيرول 37 حالة، وكارينثيا 33 حالة، بينما لم تسجل ولاية بورجنلاند أي إصابات جديدة.