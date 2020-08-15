ما هي الجامعات الأهلية وأهميتها عقب قرار الرئيس بإنشاء 4 منها؟

في خطوة تضمن لشباب مصر مستوى تعليم جامعي على أعلى مستوى يتناسب مع احتياجات سوق العمل، وافق الرئيس عبدالفتاح السيسي على إنشاء 4 جامعات أهلية جديدة وهي: "جامعة الملك سلمان الدولية، وجامعة العلمين الدولية، وجامعة الجلالة ومقرها هضبة الجلالة، وجامعة المنصورة الجديدة"، بما يعد إضافة جديدة للتعليم الجامعي في مصر.

هذه الجامعات التي تنتشر على أرض مصر في سيناء والعلمين بمرسى مطروح والجلالة بالسويس والمنصورة بالدقهلية، تضع هذه المحافظات في المكانة الطبيعية في مجالات البحث العلمي والتعليم العالي، وعبر عن ذلك الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، وهو يطلع على تقرير وزير التعليم العالي بشأن هذه الجامعات بعد صدور القرار الجمهوري بإنشائها.

ما معنى جامعة أهلية؟

الجامعة الأهلية هي جامعة ليس الغرض منها الربح ويتم تأسيسها بالشراكة بين مجموعة من المؤسسات والجمعيات الأهلية يتقدمون بطلب لإنشاء جامعة غير الجامعة الحكومية وتقدم برامج تعليمية جديدة، ومواد تعليمية متطورة تهتم بالجانب التكنولوجي والتدريس التطبيقي العملي وفقًا للمناهج في الجامعات العالمية، وفقًا للدكتور حسن شحاتة، الخبير التربوي وأستاذ المناهج بجامعة عين شمس.

ويعد قرار الرئيس السيسي بالموافقة على إنشاء الجامعات السابق ذكرها، خطوة مهمة لتوسيع شرايين التعليم في مصر، وبحسب تصريحات "شحاتة" لـ"الوطن" فهي خطوة جادة لتقديم تعليم جديد يرتبط بسوق العمل ويزود الشباب بمهارات سوق العمل الحديثة التي يتطلبها العصر.

"شحاتة": أماكن الجامعات تضع المجتمعات العمرانية الجديدة على خريطة البحث العلمي في مصر

وعن أماكن إنشاء تلك الجامعات، والتي تقع في العلمين والجلالة والمنصورة الجديدة، أوضح الخبير التربوي أنها ستضع تلك المناطق على خريطة البحث العلمي في مصر وتعمل على خدمة أهالي المجتمعات العمرانية الجديدة البعيدة.

الدكتور إيهاب السلماوي الخبير التربوي الدولي، اعتبر قرار الرئيس السيسي بالموافقة على إنشاء 4 جامعات أهلية جديدة، خطوة مهمة لتدريس التخصصات الجديدة التي يحتاجها مستقبل سوق العمل، الذي اختلف كثيرًا عن السابق وأصبح الطلاب بحاجة إلى دراسة احتياجات سوق العمل الجديدة.

وتابع "السلماوي" في تصريح لـ"الوطن" أن الجامعات الأهلية الجديدة تخف العبء عن الجامعات الحكومية وتتيح فرص تعليم جيدة لطلاب تلك الأماكن البعيدة بعيدًا عن الالتحاق بالجامعات الخاصة.