محافظ القاهرة: مد فترة التصالح لمخالفات البناء لمدة شهر

أكد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، أنه" تم مد فترة سداد مبالغ جدية التصالح على مخالفات البناء لمدة شهرإعتباراً من اليوم السبت 15/ أغسطس الجاري ، وحتى /15 سبتمبر المقبل تنفيذًا لقرار مجلس الوزراء .

وقال المحافظ في تصريحات له اليوم، إن "على المخالفين ضرورة تقديم طلبات التصالح على مخالفات البناء بسرعة وسداد ٢٥% وهي النسبة المقررة كجدية تصالح ليتسنى لهم السيرفي باقي الاجراءات، وإلا أعتبر الطلب المقدم للتصالح لاغيًا".

وأشار اللواء خالد عبدالعال ، إلى أنه "سيتم إزالة المباني المخالفة والتي لم يقم أصحابها بتقديم طلبات التصالح لها" .

وأكد محافظ القاهرة أن "هذا المبلغ يرد بالكامل لمقدمه في حالة رفض طلبه ، ويتم خصم المبلغ المسدد من إجمالي قيمة التصالح في حالة قبول الطلب وفقا للقانون". وشدد محافظ القاهرة على مسئولي الأحياء باستلام كافة طلبات التصالح على مخالفات البناء المقدمة من المواطنين دون معوقات بعد سداد رسوم الفحص المقررة قانوناً، مع اعطاء مقدم الطلب شهادة تفيد تقدمه بالطلب بما يتيح له وقف نظر الدعاوى المتعلقة بالمخالفة ووقف كافة الإجراءات الصادرة لحين البت في طلب التصالح وفقًا للقانون .