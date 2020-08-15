إنقاذ 14 مواطنا من عقار قصر النيل المنهار ونقل اثنين للمستشفى

أعلن اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، إنقاذ 14 شخصا من سكان العقار المنهار في قصر النيل، وإسعاف اثنين في الموقع، ونقل شخصين إلى مستشفى أحمد ماهر.

ويشرف محافظ القاهرة، واللواء أشرف الجندى مدير أمن القاهرة، على عمليات الإنقاذ الخاصة بالعقار المنهار في شارع قصر النيل.

وأكد المحافظ أن العقار المنهار على مساحة 1500 متر، ومكون من دور أرضي و4 طوابق، مشيرا إلى أنه جرى فصل جميع المرافق عن العقار.

وتواصل قوات الحماية المدنية عمليات الإنقاذ، وتوجد كل الأجهزة المعنية في موقع الحادث.