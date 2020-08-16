رئيس الإنجيلية يلقي اليوم ثاني عظاته بعد عودة فتح الكنائس بالإسكندرية

يلقي رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر الدكتور القس أندريه زكي، ثاني عظاته ومشاركاته في الخدمة الروحية، اليوم الأحد، بكنيسة الإبراهيمية الإنجيلية، بمحافظة الإسكندرية، بعد فترة انقطاع تجاوزت أربعة أشهر بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد العالمية، والتي أدت إلى تعليق كافة الخدمات والأنشطة الروحية.

ويأتي ذلك في إطار الجولة الرعوية لرئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، بمختلف المحافظات، والتي تشمل الإسكندرية والمنيا والإسماعيلية.

يذكر أن الدكتور القس أندريه زكي، ألقى أولى عظاته ومشاركاته في الخدمة الروحية بكنيسة مصر الجديدة الإنجيلية، بمحافظة القاهرة، يوم الأحد الماضي، مع اتخاذ ومراعاة كافة الإجراءات الاحترازية الواردة في توصيات اللجنة الطبية الاستشارية التابعة لرئاسة الطائفة الإنجيلية.