شاب يقتل خاله لخلافات على الميراث بسوهاج

لفظ عامل أنفاسه الأخيرة إثر إصابته بطعنة نافذة بمطواة على يد ابن شقيقته، بعد نشوب مشاجرة بينهما بسبب خلافات الميراث، فيما أصيب القاتل باشتباه ما بعد الارتجاج بعد أن تعدى ابن المجني عليه بالضرب بشومة، ونُقلت الجثة والمصاب لمستشفى المراغة المركزي، وأُخطرت النيابة العامة للتحقيق.

وتلقى اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة المراغة، يفيد بورود بلاغ بنشوب مشاجرة بدائرة المركز، وانتقل إلى مكان الواقعة ضباط مباحث المركز، وتبين من الفحص مقتل "أحمد. ا. ا"، 57 عامًا، عامل، جثة هامدة، إثر إصابته بطعن نافذ في البطن، و"مصطفى. م. ا"، 31 عامًا، مصابًا باشتباه ما بعد الارتجاج، وتم تسليم الجثة والمصاب إلى مستشفى المراغة، وتحويل المصاب إلى مستشفى سوهاج الجامعي.

وتبين من التحريات أن المجني عليه خال الجاني، وأن مشاجرة نشبت بين الطرفين، ما نتج عنها طعن الأول للثاني بمطواة، بسبب خلافات على الميراث، وعلى أثر ذلك تعدى نجل المجني عليه ويدعى "محمد"، 27 عامًا، بالضرب على الأول بشومة، ما نتج عنه إصابته.

وحُرر محضر بالواقعة، وبالعرض على النيابة العامة، أمرت بانتداب الطب الشرعي لتشريح الجثة لبيان سبب الوفاة، والتصريح بالدفن عقب ذلك، وكلفت المباحث بالتحري عن الواقعة.