"التهرب الجمركي" بالأقصر تحرر 315 محضرا خلال 6 أشهر

حررت إدارة مكافحه التهرب الجمركي بالأقصر، برئاسة محمد المغربي مدير الإدارة، خلال النصف الأول من عام 2020، 315 محضر ضبط وتهرب جمركي لبضائع متنوعة.

وكانت أغلب هذه المضبوطات عن بضائع مستوردة وغير مصحوبة بفواتير أو مستندات تفيد سداد الرسوم الجمركية عنها، بالمخالفة لأحكام المادة 30 من قانون الجمارك منها (خمور ومطهرات زراعية، قطع غيار سيارات وقطع غيار دراجات نارية، وأدوات كهربائية وأدوات صحية وأدوات تجميل وأدوت منزلية ومبردات مياة ونظارات شمسية ولعب أطفال وإطارات دراجات نارية وإكسسوار محمول وزيوت سيارات).

وبلغت القيمة للأغراض الجمركية لهذه المحاضر، 7 ملايين و652 ألفا و611 جنيها. وبلغ إجمالي الرسوم الجمركية الواجب تحصيلها عن هذه المحاضر 3 ملايين و202 ألف و721 جنيها.