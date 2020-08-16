حظك اليوم الأحد 16-8-2020 على الصعيد المهني والعاطفي

يختص علم الأبراج بعرض الصفات الإيجابية والسلبية لكل برج من خلال تاريخ ميلاد الشخص، وتقدم "الوطن" استمراراً للخدمات التي تقدمها لقرائها حظك اليوم على الصعيد المهني والعاطفي وفقًا لتوقعات خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد.

حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد المهني

القمر في وضع معاكس وعليك أن تكون مثابرا إذا أردت حلا للمشاكل.

حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد العاطفي

الوضع الفلكي دقيق ويصيبك بالغليان.. يجب أن تحافظ على توازنك النفسي كي لا تصنع أعداء.

ومن أبرز مشاهير برج الحمل الفنانة إسعاد يونس، ويوافق تاريخ ميلادها 12 أبريل.

حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد المهني

القمر في منزلك الثالث يمدك بالتوازن في كل تعاملاتك وتنشر أفكارك بذكاء.

حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد العاطفي

اليوم الوضع الفلكي يساعدك على إصلاح علاقاتك ويمدك بالقدرة على تغيير وتطوير حياتك.

ومن أبرز مشاهير برج الثور الفنانة فيفي عبده، ويوافق تاريخ ميلادها 26 أبريل.

حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيد المهني

تنافر القمر وبلوتو في منزلي المال يطالبك اليوم أن تنتبه لنفقاتك وخطواتك وعليك أن تنظم أفكارك وتراجعها.

حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيد العاطفي

الشمس في منزل العلاقات تعدك بأوقات عاطفية حلوة وتجمعك بمن تحب نشاطات ممتعة.

ومن أبرز مشاهير برج الجوزاء الفنانة الراحلة فاتن حمامة، ويوافق تاريخ ميلادها 27 مايو.

حظك اليوم لمواليد برج السرطان على الصعيد المهني

القمر في برجك يجعلك مفعما بالنشاط والسحر والجاذبية.

حظك اليوم لمواليد برج السرطان على الصعيد العاطفي

تحصل على كلمات الثناء والمديح وتبدو مبهرا خاصة مع الجنس الآخر.

ومن أبرز مشاهير برج السرطان الفنانة شيرين رضا، ويوافق تاريخ ميلادها 7 يوليو.

حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيد المهني

القمر يتنافر مع بلوتو في منزلي الصحة وعليك اليوم أن تتذكر أن لبدنك عليك حق.. فلتهتم بصحتك وسلامتك.

حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيد العاطفي

أنت بحاجة للانعزال قليلا بحثا عن الهدوء والسكينة ولكي تهتم بشئونك الخاصة.

ومن أبرز مشاهير برج الأسد الفنانة شيماء سيف، ويوافق تاريخ ميلادها 7 أغسطس.

حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيد المهني

القمر في منزل الأصدقاء يعدك بالتفاف المخلصين من حولك وتستمد منهم قوة الإرادة.

حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيد العاطفي

فينوس في وضع داعم تعدك بأوقات حلوة تقضيها مع الأهل والأحباب.

ومن أبرز مشاهير برج العذراء الفنان وائل كفوري، ويوافق تاريخ ميلاده 14 سبتمبر.

حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيد المهني

القمر في وضع معاكس وعليك أن تقاوم شعورك بالكسل والتشوش وتمهل في خياراتك.

حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيد العاطفي

تجنب الأجواء الضاغطة وابحث عن نشاط يسعدك لتنشغل به.

ومن أبرز مشاهير برج الميزان الفنان الراحل فريد شوقي، ويوافق تاريخ ميلاده 2 أكتوبر.

حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيد المهني

رغم الضغوط، القمر في منزل الحظ يمدك باليقظة وبالرغبة في المعرفة ويساعدك ذلك على التطور.

حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيد العاطفي

فينوس تمدك بالهدوء وبالصفاء الذهني والوقت مناسب لتخطط لسفر أو رحلة بالأحباب أو الأصدقاء.

ومن أبرز مشاهير برج العقرب النجم الهندي شاروخان، ويوافق تاريخ ميلاده 2 نوفمبر.

حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيد المهني

القمر وبلوتو متنافران في منزلي المال وعليك أن تبحث عن التوازن في حالتك المادية واعتنِ بخطواتك، وامضِ على مهل لترى الأمور أوضح.

حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيد العاطفي

ينصحك الفلك أن تتأنى في أقوالك اليوم ولا تتسرع في ردود أفعالك.

ومن أبرز مشاهير برج القوس الفنانة شيرين سيف النصر، ويوافق تاريخ ميلادها 27 نوفمبر.

حظك اليوم لمواليد برج الجدي على الصعيد المهني

القمر في مواجهة برجك مما يجعلك مشوشا وعليك أن تدرس وتصبر.

حظك اليوم لمواليد برج الجدي على الصعيد العاطفي

إذا كنت متزوجا اهتم بأن تضع في حساباتك مشاعر شريك حياتك.

ومن أبرز مشاهير برج الجدي الفنانة غادة عادل، ويوافق تاريخ ميلادها 25 ديسمبر.

حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيد المهني

القمر وبلوتو متنافران في منزلي الصحة وعليك اليوم أن تهتم بصحتك وأن تنظم جهودك واحترس من أعداء متخفيين.

حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيد العاطفي

الشمس وعطارد في مواجهة برجك وعليك أن تتجنب العصبية والعناد في معاملاتك وكن متكتما ولا تعلن خططك.

ومن أبرز مشاهير برج الدلو الفنان سعد الصغير، ويوافق تاريخ ميلاده 30 يناير.

حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيد المهني

الوضع الفلكي يمنحك اليوم روحا متسامحة ومتفهمة مما يساعدك على علاج المواقف المتأزمة.

حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيد العاطفي

القمر في منزل الحب يدفعك للتعبير عن مشاعرك وتتجاوب مع من يطرق قلبك.

ومن أبرز مشاهير برج الحوت الفنانة أمل حجازي، ويوافق تاريخ ميلادها 20 فبراير.