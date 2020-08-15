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حظك اليوم السبت 15-8-2020 برج الحوت على الصعيد المهني والعاطفي

كتب:

الوطن
12:00 ص | السبت 15 أغسطس 2020
برج الحوت

برج الحوت

شخصية المرأة من برج الحوت شخصية مميزة، فيمكن أن تكشف عن العديد من الجوانب الإيجابية، وهي دائمًا ناجحة في عملها، في لفت الأنظار، وتقدم خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد، توقعات حظك اليوم للبرج، على الصعيدين المهني والعاطفي.

حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيد المهني

ينصحك الفلك اليوم بأن تتوخى الحيطة والحذر.. في الجو مكائد خافية.

حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيد العاطفي

القمر في وضع معاكس.. حاول أن تتسامح مع أخطاء الأهل والأحباب ولا تركز على الزلات الغير مقصودة.

 

ومن أبرز مشاهير برج الحوت الفنانة سيرين عبد النور، ويوافق تاريخ ميلادها 21 فبراير.  

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