حظك اليوم السبت 15-8-2020 برج الجدي على الصعيد المهني والعاطفي

يغلب على مواليد برج الجدي طابع الجدية، فهو من الشخصيات الانطوائية التي تميل للعزلة، ويفضل البقاء في مكان هادئ بعيد عن اللقاءات الاجتماعية، وتقدم خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد، توقعات حظك اليوم للبرج، على الصعيدين المهني والعاطفي.

حظك اليوم لمواليد برج الجدي على الصعيد المهني

القمر في منزلك السادس يمنحك اليوم كل الطاقة والحيوية وتحسن تنظيم جهودك.

حظك اليوم لمواليد برج الجدي على الصعيد العاطفي

رغم الضغوط والخلافات.. تستطيع اليوم أن توازن بين حياتك العاطفية والعائلية.

ومن أبرز مشاهير برج الجدي صلاح چاهين، ويوافق تاريخ ميلاده 25 ديسمبر.