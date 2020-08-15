حظك اليوم السبت 15-8-2020 برج الدلو على الصعيد المهني والعاطفي

يتميز مولود برج الدلو بصفاته المحببة، وشخصيته المألوفة، ولديه الكثير من الأصدقاء، ويحب الآخرين، وتقدم خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد، توقعات حظك اليوم للبرج، على الصعيدين المهني والعاطفي.

حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيد المهني

القمر بمنزلك الخامس يدفعك نحو أن تحرز اليوم نتائج قياسية في كل نشاط تقوم به.

حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيد العاطفي

اليوم يحمل لك تعويضا عما مر بك وقد تنمو علاقة عاطفية وتتوطد بدون مشاكل.

ومن أبرز مشاهير برج الدلو الفنان محمد هنيدي، ويوافق تاريخ ميلاده 1 فبراير.