إحالة المتهمين بقتل "شهيد الشرف" في الدقهلية لمحكمة الأحداث

أمر المستشار محمد عادل وكيل النيابة العامة، بإشراف المستشار خالد ممدوح خضر، المحامي العام الأول لنيابات شمال المنصورة، بإحالة 5 متهمين بقتل إسلام سعد السيد، المعروف إعلاميا بـ"شهيد الشرف" إلى محكمة أحداث بلقاس.

وأكدت النيابة في بيان لها اليوم السبت، أنه في يوم 21 يوليو 2020، بدائرة مركز شرطة الستاموني محافظة الدقهلية قتل المتهمون الخمسة عن عمد ومع سبق الإصرار والترصد المجني عليه إسلام سعد السيد - بأن بيتوا النية وعقدوا العزم المصمم على قتله، إثر خلافات سابقة، واتفقوا وأعدوا لذلك الغرض سلاح أبيض وأدوات" مطواة ، وكتر، وجنزیر، وعصا خشبية" وتربصوا به بطريق مروره الذي أيقنوا سلفا مروره، عقب إبلاغ المتهم الخامس للمتهم الأول بذلك .

وذكر أمر الإحالة أنهم "ما إن ظفروا به حتى كال له المتهم الأول ضربتين بجسم السلاح الأبيض، "مطواة" ، وعقب ذلك التف حوله باقي المتهمين الثاني والثالث والرابع، حال إحرازهم أدوات جنزير وعصا خشبية، وكالوا له عدة ضربات مستقرة في أنحاء متفرقة من جسده باستخدام الأدوات، وعاجله المتهم الأول بطعنتين بالسلاح الأبيض "مطواة" واستقرتا بصدره قاصدين من ذلك قتله ، فأحدثوا إصابته الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية المرفق والتي أودت بحياته على النحو المبين بالتحقيقيات.

والمتهمون هم "عبد الرحمن ط. إ.، 16 سنة، طالب"، و"اسلام إ. ف.، 16 سنة عامل" و "رجب ع. ف.، 17 سنة طالب" و " أحمد ص. ع.، 16 سنة حداد" و يوسف ر. ي.، 15 سنة حداد" وجميعهم محبوسين.

كان اللواء رأفت عبد الباعث مدير أمن الدقهلية قد تلقى إخطارا من مأمور مركز شرطة الستامونى، بمصرع شاب يدعى إسلام سعد، طالب بكلية الحقوق، وذلك أثناء دفاعه عن شقيقة عقب قيام شابان بمعاكستها وطعنوه وفروا هاربين .

وبانتقال ضباط المباحث إلى مكان الواقعة وسؤال شهود العيان أكدوا أن المجنى عليه عاتب شابين بعد معاكستهما شقيقته في شرفه منزلهم ، وحدثت مشادة كلامية بينهم وفوجئ في اليوم التالي بكل من "عبد الرحمن ط. ا.، 17 سنة، وإسلام إ. ف.، 17 سنة بالتعدي عليه بمطواة بحوزة الأول، وقام بطعنه بطعنتين نافذتين بالقلب.

تم نقل الجثمان إلى مشرحة المستشفى على ذمة تصرفات النيابية .

وبتقنين الإجراءات تمكن ضباط المباحث تحت إشراف العميد مصطفى كمال مدير المباحث الجنائية والعقيد خالد القاضي رئيس الفرع والمقدم أحمد الجندي رئيس المباحث من ضبطهم ، وبإرشادهم تم ضبط السلاح المستخدم في الواقعة.