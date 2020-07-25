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والد شهيد الشرف: بيقولوا على المعتدين قُصر علشان حق ابني يروح هدر

كتب:

شريف سليمان
08:41 م | السبت 25 يوليو 2020
والد شهيد الدقهلية

والد شهيد الدقهلية

قال سعد السيد والد إسلام سعد، المعروف إعلاميًا بـ"شهيد الشرف" في محافظة الدقهلية، إنه رفض أخذ عزاء ابنه، حيث يثق في القضاء المصري، وقدرته على القصاص لابنه.

وأضاف "السيد"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن"، عبر شاشة "الحدث اليوم"، أن ابنه تصدى لشباب "عاكس" شقيقته، وفي اليوم التالي تربصوا به، وفي اليوم الثالث انتظروه عندما كان عائدًا من محله، وضربوه بالسكاكين.

وتابع: "فيهم واحد شغال نجار موبيليا في دمياط، وواحد تاني عنده محل ملابس، بيقولوا عليهم قُصر عشان حق ابني يروح هدر، وعارف أولياء أمورهم وبيدافعوا عن أبنائهم".

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