فيديو.. والدة شهيد الشرف بالدقهلية: مش عاوزة حاجة غير القصاص

روت والدة الشاب "إسلام"، تفاصيل مقتل ابنها المعروف إعلاميًا بـ"شهيد الشرف" بالدقهلية، على يد مجموعة من الشباب الذين ترصدوا له بعد مشادة معهم على إثر معاكستهم لشقيقته.

وقالت والدة "إسلام" خلال اتصال عبر "الفيديو كونفراس" ببرنامج "الجمعة في مصر"، المذاع على شاشة قناة "mbc مصر"، "أنا مش عاوزة حاجة غير القصاص، أنا تفاجأت بالواقعة لأني كنت في المحل مع باباه، لما لقيتهم بينادوا على باباه، أنا رجليا بتوجعني ومش بعرف أطلع على حاجة عالية زحفت على رجلي علشان أشوفه بس قولت دة أكيد ابني اللي شايلينه".

وتابعت: "قولت ابني حبيبي الحيلة بتاعي، بصيت لقيت ابني مطعون في قلبه وبيرغي من بوقه، قولتله مين اللي عمل فيك كدة يا حيلة، واحد إدالي قميصه وتليفونه، لقيت القميص غرقان دم والقميص متقطع على صدره، حرام ولا حلال؟، عمل فيهم إيه؟ شاب زي الورد عمل فيهم إيه؟".