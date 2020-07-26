والدة "شهيد الشرف": قبل ما يموت قال لي عطشان ومقدرتش أعمل له حاجة

قال سعد السيد على، والد شهيد الشرف بالدقهلية، إن نجله غار شرفه وتصدى لبعض من حاولوا التحرش بشقيقته بألفاظ خارجه، بالقرب من المنزل، وعندما نزلت أمه إليه وصفعته بالقلم أمام الناس، صعد إلى منزله على الفور، وتابع:"ده أبنى الوحيد وبيدرس فى كلية الحقوق، وبيساعدنى فى محل الأحذية بتعنا وأمه خافت عليه وهو استجاب".

وأضاف " على"خلال اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية، أن القتلة فعلوا نفس الأمر فى اليوم الثانى وقالوا سنفعل ما نريد ولن يستطيع أحد التصدى لنا.

وتابع:"وفى اليوم الثالث تربصوا بأبنى وقاموا بتوجيه 3 طعنات فى القلب وأخرى فى الجنب، أقوال الجناة فى النيابة قالوا أنهم اشتروا مطاوى وقاموا بسنها، هو فيه كدا، ده أبنى الوحيد وأخ وحيد ثلاث فتيات".

وفى اتصال مشترك قالت والدة الشهيد: "ولدى شاب زى الورد وأنا عاوزه القصاص، مينفعش أبنى الوحيد يموت ويدفن فى التراب والجناة ياخدوا سنتين تلاتة ويطلعوا يأكلوا ويشربوا بحجة أنهم قصر وأقل من 18 عام".

وطالبت أم الشهيد: "أنا فرحانة أن أبنى مات غدر، وده شئ حرام، ابنى مات على صدرى وهو بيقولى أنا عطشان يا أمى ومقدرتش أعمل ليه حاجة ".