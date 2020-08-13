الأوقاف توزع طني لحوم أضاحي للأسر المستحقة والمرأة المعيلة في الدقهلية

أعلن الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، الانتهاء من توزيع 2000 كيلو من لحوم صك الأضاحي هذا العام والتي تم ذبحها في الوقت الشرعي على الأسر المستحقة من أبناء الدقهلية، والتي وردت كدفعة أولى من وزارة الأوقاف.

وقال مختار، إنه تم توزيع اللحوم على المواطنين المستحقين وخاصه المرأة المعيلة، بنطاق أحياء شرق وغرب المنصورة، وكذا مراكز شربين وبلقاس وميت غمر وبنى عبيد.

وأضاف أنه من المنتظر وصول الدفعة الثانية بكمية قدرها 3000 كيلو الأسبوع المقبل، ويتم توزيعها على المواطنين المستحقين بمراكز طلخا ونبروه وجمصة ومحلة دمنة ودكرنس وميت سلسيل ومنيه النصر والجمالية والمنزلة والمطرية وتمي الأمديد والسنبلاوين وأجا".

جاءت تصريحات محافظ الدقهلية بعد اطلاعه على التقرير الذى عرضه فضيله الشيخ طه زياده وكيل وزارة الأوقاف بالدقهلية، والذى أوضح انه يتم توزيع هذه اللحوم من خلال إدارات الأوقاف المنتشرة بمراكز ومدن وأحياء المحافظة، وبالتنسيق مع المجلس القومي للمرأة للوصول إلى المرأة المعيلة.

وقال زيادة، إن مديرية الأوقاف بالدقهلية هذا العام جمعت 1650 صك أضحيه من المواطنين أبناء المحافظة الذين بادروا بالأضحية في العيد الماضي وبلغت قيمه الصك الواحد 1800 جنيه وبذلك تصل القيمة الإجمالية لمبالغ صكوك الأضحية إلى 2 مليون و970 ألف جنيه، مضيفا بان الدفعات التي ستصل إلى الدقهلية من اللحوم تباعا قد تصل إلى 10 دفعات، يتم توزيعها على المواطنين المستحقين بالمحافظة.