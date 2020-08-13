"الأوقاف" توزع 17 طنا من لحوم الأضاحي غدا

أعلنت وزارة الأوقاف، توزيع (17) طنًا من لحوم الأضاحي غدًا، على المستحقين من الأسر الأولى بالرعاية بمحافظات (القاهرة والمنوفية والغربية وكفر الشيخ والبحيرة ودمياط)، بواقع (3) أطنان لكل من محافظات: (القاهرة، والمنوفية، والغربية، وكفر الشيخ، والبحيرة ) و(2) طن لمحافظة (دمياط)، وذلك للأسبوع الثاني على التوالي.

وأوضح بيان الوزارة، أن إجمالي ما جرى توزيعه من لحوم الأضاحي حتى تاريخه، 113 ألف كيلو من اللحوم بمحافظات (القاهرة – الإسكندرية – الجيزة – الفيوم – بني سويف – الغربية – القليوبية – المنيا – أسيوط – سوهاج – الدقهلية – كفر الشيخ - الإسماعيلية – الوادي الجديد – بورسعيد – الشرقية – المنوفية – جنوب سيناء – شمال سيناء – قنا – البحر الأحمر – مطروح – دمياط – أسوان – السويس – الأقصر - البحيرة).

وأكدت غرفة العمليات بالوزارة عدة أمور، أهمها: التعامل بمنتهى الاحترام والإنسانية معهم، وأننا جميعًا في خدمتهم، وأن هذا إنما هو حقهم علينا وعلى المجتمع، ولا منة لأحد منا فيه، بل الفضل كله لله في أن اختصنا بخدمتهم.

وشددت على عدم تصوير أحد عند التوزيع، وعلى أهمية تفعيل الإجراءات الاحترازية ومراعاة ضوابط التباعد وعدم التزاحم عند عملية التوزيع.