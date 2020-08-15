البحرين ترحب بتصنيف ليتوانيا لـ"حزب الله" كمنظمة إرهابية

رحّبت وزارة الخارجية البحرينية بإعلان ليتوانيا تصنيف "حزب الله" كمنظمة إرهابية، وقرارها بمنع دخول أفراد هذه المنظمة لأراضيها لمدة 10 سنوات، مؤكدة أنها خطوة بناءة ومهمة في دعم جهود مكافحة التنظيمات الإرهابية المتطرفة.

وأعربت الوزارة البحرينية، اليوم، عن تقديرها لجهود ليتوانيا في محاربة الإرهاب والتصدي للمنظمات الإرهابية، مشددة على ضرورة تعزيز جهود المجتمع الدولي واتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للقضاء على الإرهاب بكافة صوره وأشكاله وتجفيف منابع تمويله، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء البحرينية الرسمية "بنا".