ليتوانيا تحظر دخول عناصر حزب الله لأراضيها لمدة 10 سنوات

أعلنت ليتوانيا، اليوم، منع أشخاص مرتبطين بحزب الله اللبناني من دخول البلاد لمدة 10 سنوات بناء على معلومات عن أنشطتهم داخل الحزب التي تمثل تهديداً لمصالح البلاد.

وأكد وزير خارجية ليتوانيا ليناس لينكافيتشوس، في بيان أورده الموقع الإلكتروني للخارجية الليتوانية، أنه "بناء على معلومات حصلت عليها مؤسساتنا وشركاؤنا، خلصنا إلى أن حزب الله يستخدم وسائل إرهابية تمثل تهديداً لأمن عدد كبير من الدول منها ليتوانيا".

وأوضح لينكافيتشوس، أن ليتوانيا تقف مع كل من الولايات المتحدة وألمانيا وبريطانيا وهولندا والذين قد أعلنوا حزب الله أيضا منظمة إرهابية.