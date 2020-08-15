الداخلية تستأنف الزيارات لنزلاء السجون بإجراءات وقائية

قررت وزارة الداخلية استئناف الزيارات بجميع السجون العمومية والليمانات، وفقاً لضوابط محددة مرتبطة بالإجراءات الاحترازية والوقائية المتخذة لحماية النزلاء من عدوى فيروس كورونا.

وخصصت الوزارة (118) هاتفا مدونة على موقع الوزارة بشبكة المعلومات الدولية (الإنترنت) للإستعلام عن موعد الزيارة لأهلية النزلاء والتي من المقرر أن تبدأ اعتباراً من 22-8-2020 ووفقاً للضوابط التالية:

ضرورة أن يتضمن الاتصال التليفوني "بيانات المتصل، واسم النزيل، ودرجة القرابة".

سيجري إخطار ذوى النزلاء بالموعد المحدد للزيارة خلال الاتصال التليفوني، مع الإلتزام التام بالموعد المحدد للزيارة.

ستكون مدة الزيارة المصرح بها (20) دقيقة لمرة واحدة شهرياً، ولزائر واحد لكل نزيل.

التزام الزائرين بإرتداء الكمامات أثناء الزيارات.

سيجري مراعاة المسافة الآمنة بين الزائرين والنزلاء أثناء الزيارات.

تأتي تلك الإجراءات للتيسير على المواطنين الراغبين في زيارة ذويهم من النزلاء، انطلاقاً من سياسة وزارة الداخلية الهادفة لإعلاء قيم حقوق الإنسان.

في حالة وجود أي شكاوى أو استفسارات، يجري الإتصال على أرقام إدارة حقوق الإنسان بقطاع السجون (25757474-25748831).