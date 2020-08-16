ضوابط تغير محل الإقامة في بطاقة الرقم القومي

في حالة تغير محل الإقامة، يُلزم المواطن قانوناً بتحديث البيانات اللازمة في البطاقة الشخصية وذلك لتجنب تلاعب الأفراد بالبيانات وعدم تحديث بياناتهم لأغراض الغش أو التدليس.

وتستعرض "الوطن" الإجراءات اللازمة لتغيير محل الإقامة في بطاقة الرقم القومي، استمرار لسلسة الخدمات التي تقدمها للقارئ على مدار الساعة، وفقا لما قاله المحامي محمد حمزة، المختص بقضايا الأحوال المدنية، في حديثه إليها.

إجراءات تغيير محل الإقامة في بطاقة الرقم القومي

ـ الحصول على نموذج البطاقة الشخصية من أي فرع من فروع مصلحة الأحوال المدنية.

ـ ضرورة إحضار أصل البطاقة الشخصية.

ـ عقد إيجار أو ملكية موثق لمحل الإقامة الجديد المطلوب إدراجه بالبطاقة.

ـ تقديم إيصال مياه، كهرباء، غاز، أو فاتورة تليفون أرضي.

ـ وبالنسبة لأصحاب المعاشات، يجب إحضار خطاب موجهه من الجهة الخاصة بصرف المعاش.

ـ الطلاب لابد من إحضار خطاب موجه أيضا من جهة التابعين لها، سواء قطاع خاص، أو حكومي.

وأوضح حمزة أنه في حالة عدم تغير محل الاقامة ببطاقة الرقم القومي يتعرض المواطن لغرامة عدم تحديث محل الإقامة بالبطاقة، وذلك بعد مرور 3 أشهر من واقعة تغير البيانات الفعلية للمواطن، موضحا أن كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة من تستثنى من هذه الغرامة، وهذه الخدمة طبقاً للقانون رقم 143 لسنة 1994 في شأن الأحوال المدنية (المعدل بقانون رقم 8 لسنة 2018). يتوجه المواطن إلى أقرب موقع لمحل إقامته تابع لقطاع الأحوال المدنية من المواقع المنتشرة على مستوى الجمهورية.