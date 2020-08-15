عاجل.. "الداخلية" تقرر فتح الزيارات لنزلاء السجون

قررت وزارة الداخلية استئناف الزيارات بجميع السجون العمومية والليمانات وفقًا لضوابط محددة مرتبطة بالإجراءات الاحترازية والوقائية المتخذة لحماية النزلاء من عدوى فيروس كورونا، وقد خصصت الوزارة 118 هاتفًا مدونة على موقع الوزارة بشبكة المعلومات الدولية "الإنترنت" للاستعلام عن موعد الزيارة لأهلية النزلاء والتي من المقرر أن تبدأ اعتبارًا من 22 أغسطس 2020.

ووفقًا للضوابط التالية:

- ضرورة أن يتضمن الاتصال التليفوني "بيانات المتصل، واسم النزيل، ودرجة القرابة".

وسيتم إخطار ذوي النزلاء بالموعد المحدد للزيارة خلال الاتصال التليفوني، مع الالتزام التام بالموعد المحدد للزيارة.

وستكون مدة الزيارة المصرح بها 20 دقيقة لمرة واحدة شهريًا، ولزائر واحد لكل نزيل.

وتقرر التزام الزائرين بارتداء الكمامات أثناء الزيارات. وستتم مراعاة المسافة الآمنة بين الزائرين والنزلاء أثناء الزيارات.

تأتي تلك الإجراءات للتيسير على المواطنين الراغبين في زيارة ذويهم من النزلاء، انطلاقًا من سياسة وزارة الداخلية الهادفة لإعلاء قيم حقوق الإنسان.

وفي حالة وجود أية شكاوى أو استفسارات، يتم الاتصال على أرقام إدارة حقوق الإنسان بقطاع السجون (25757474-25748831).