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محمود مسلم

قرار جمهوري بالإفراج عن 770 من نزلاء السجون بمناسبة عيد الأضحى

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الوطن
02:55 م | الجمعة 31 يوليو 2020
قرار جمهوري بالإفراج عن 770 من نزلاء السجون بمناسبة عيد الأضحى

عقد قطاع السجون لجانا لفحص ملفات نزلاء السجون على مستوى الجمهورية، لتحديد مستحقي الإفراج بالعفو عن باقي مدة العقوبة، لبعض المحكوم عليهم الذين استوفوا شروط العفو، تنفيذا لقرار رئيس الجمهورية رقم 114 لسنة 2020.

وانتهت أعمال اللجان إلى الإفراج عن 770 نزيلا، اليوم الجمعة الموافق 31 يوليو 2020، بمناسبة الاحتفال بعيد الأضحى المبارك.

يأتي ذلك استمرارا لتطبيق وزارة الداخلية لأطر السياسة العقابية بمفهومها الحديث، وتوفير أوجه الرعاية المختلفة لنزلاء السجون، وتفعيل الدور التنفيذي لأساليب الإفراج عن المحكوم عليهم الذين جرى تأهيلهم للانخراط في المجتمع، ونهج الوزارة بالتوسع في إجراءات الإفراج عن النزلاء، إذ بلغ إجمالي من تم الإفراج عنهم بالعفو (الرئاسي – الشرطي) في الفترة من 10 مارس 2020 حتى الآن (19615) نزيلا.

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